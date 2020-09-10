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Новых масштабных ограничений в России в связи с коронавирусом не планируется - источник

14:12 10.09.2020 Источник: Интерфакс

Ситуация с коронавирусом в РФ остается стабильной, несмотря на некоторый рост заболеваемости, новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве в четверг.

"Действительно, в течение последних нескольких дней в РФ отмечается некоторый рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация стабильна, контролируема", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "новых масштабных ограничений вводить не планируется".

"Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам", - отметил собеседник агентства.

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