Новых масштабных ограничений в России в связи с коронавирусом не планируется - источник
14:12 10.09.2020 Источник: Интерфакс
Ситуация с коронавирусом в РФ остается стабильной, несмотря на некоторый рост заболеваемости, новых масштабных ограничений вводить не планируется, сообщил "Интерфаксу" источник в российском правительстве в четверг.
"Действительно, в течение последних нескольких дней в РФ отмечается некоторый рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация стабильна, контролируема", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "новых масштабных ограничений вводить не планируется".
"Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам", - отметил собеседник агентства.
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