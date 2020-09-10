Экономика РФ с июня начала восстанавливаться, но этот процесс идет неравномерно - Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика России начала с июня постепенно восстанавливаться после ограничений, связанных с пандемией коронавируса, однако восстановление деловой активности пока идет неравномерно. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики, - указал глава государства. - Но, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда".