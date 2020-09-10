Экономика РФ с июня начала восстанавливаться, но этот процесс идет неравномерно - Путин
14:00 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика России начала с июня постепенно восстанавливаться после ограничений, связанных с пандемией коронавируса, однако восстановление деловой активности пока идет неравномерно. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики, - указал глава государства. - Но, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда".
НОВОСТИ
- 15:12 10.09.2020
- Боксер Кушиташвили приговорен к условному сроку за избиение росгвардейца
- 15:12 10.09.2020
- Вспышки коронавируса фиксируются в 11 регионах России - эксперт Минздрав РФ
- 15:00 10.09.2020
- Спад экономики РФ из-за пандемии оказался меньше, чем в других ведущих странах - Путин
- 14:32 10.09.2020
- Массовая антиправительственная акция блокировала центр Софии
- 14:12 10.09.2020
- Новых масштабных ограничений в России в связи с коронавирусом не планируется - источник
- 13:32 10.09.2020
- Песков опроверг, что Путин в разговоре с Конте обещал создать комиссию по Навальному
- 13:20 10.09.2020
- Турция должна немедленно вывести свои суда с греческого шельфа - МИД Греции
- 13:05 10.09.2020
- РФ не получала от ОЗХО результатов проб Навального - Песков
- 13:00 10.09.2020
- Лукашенко призвал прокуратуру принять меры против организаторов протестов
- 12:32 10.09.2020
- Соратники Навального не подтверждают улучшение его состояния
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать