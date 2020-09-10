Спад экономики РФ из-за пандемии оказался меньше, чем в других ведущих странах - Путин
15:00 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глубина экономического спада из-за пандемии коронавируса в России оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что Россия, как и весь мир, в текущем году столкнулась с объективными трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления экономики.
"В этой связи отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах", - сказал президент РФ. Он подчеркнул, что в РФ за второй квартал такущего года падение ВВП составило 8,5%, в США - 9,5%, в еврозоне - 15%.
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