Вспышки коронавируса фиксируются в 11 регионах России - эксперт Минздрав РФ
15:12 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески - я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.
НОВОСТИ
- 16:32 10.09.2020
- В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей
- 16:12 10.09.2020
- Песков предложил искать ответ на вопрос о принадлежности Курил в обновленной Конституции РФ
- 16:12 10.09.2020
- Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона
- 16:00 10.09.2020
- В Минздраве считают необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года
- 15:37 10.09.2020
- Московский кредитный банк запустил образовательный проект для предпринимателей
- 15:32 10.09.2020
- Боксер Кушиташвили приговорен к условному сроку за избиение росгвардейца
- 15:00 10.09.2020
- Спад экономики РФ из-за пандемии оказался меньше, чем в других ведущих странах - Путин
- 14:32 10.09.2020
- Массовая антиправительственная акция блокировала центр Софии
- 14:12 10.09.2020
- Новых масштабных ограничений в России в связи с коронавирусом не планируется - источник
- 14:00 10.09.2020
- Экономика РФ с июня начала восстанавливаться, но этот процесс идет неравномерно - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать