Вспышки коронавируса фиксируются в 11 регионах России - эксперт Минздрав РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески - я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.