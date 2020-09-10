Боксер Кушиташвили приговорен к условному сроку за избиение росгвардейца
15:32 10.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил к 3 годам лишения свободы условно двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, признанного виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, передает корр. ТАСС.
"Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере"), назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - огласил решение судья.
Сотрудники Росгвардии в начале февраля задержали Кушиташвили и его приятеля в центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.
НОВОСТИ
- 16:32 10.09.2020
- В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей
- 16:12 10.09.2020
- Песков предложил искать ответ на вопрос о принадлежности Курил в обновленной Конституции РФ
- 16:12 10.09.2020
- Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона
- 16:00 10.09.2020
- В Минздраве считают необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года
- 15:37 10.09.2020
- Московский кредитный банк запустил образовательный проект для предпринимателей
- 15:12 10.09.2020
- Вспышки коронавируса фиксируются в 11 регионах России - эксперт Минздрав РФ
- 15:00 10.09.2020
- Спад экономики РФ из-за пандемии оказался меньше, чем в других ведущих странах - Путин
- 14:32 10.09.2020
- Массовая антиправительственная акция блокировала центр Софии
- 14:12 10.09.2020
- Новых масштабных ограничений в России в связи с коронавирусом не планируется - источник
- 14:00 10.09.2020
- Экономика РФ с июня начала восстанавливаться, но этот процесс идет неравномерно - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать