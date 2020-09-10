В Минздраве считают необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай считает необходимым запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года.

"Такого рода регулирование [повышение возраста продажи алкоголя до 21 года] необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в свою очередь сообщил, что церковь также поддерживает повышение возраста продажи алкоголя. "Я лично выступал в поддержку этой инициативы", - сказал он на пресс-конференции. Легойда подчеркнул, что речь идет "об инициативе министерства здравоохранения о запрете продажи крепких алкогольных напитков лицам до 21 года".

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.