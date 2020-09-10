Песков предложил искать ответ на вопрос о принадлежности Курил в обновленной Конституции РФ
16:12 10.09.2020 Источник: Интерфакс
Обновленная Конституция РФ дает однозначный ответ на вопрос о судьбе Курильских островов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую Конституцию. Там однозначный ответ, я имею в виду последние поправки", - сказал Песков в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.
Так он ответил на вопрос, что будет с Курилами после смены премьер-министра Японии.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Летом 2020 года в ходе всенародного голосования в России были приняты существенные изменения в Конституцию РФ, в том числе, касающиеся защиты территориальной целостности. Так, на основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются.
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