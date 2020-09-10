0
0
0
НОВОСТИ

В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей

16:32 10.09.2020 Источник: Интерфакс

Генпрокуратура РФ через суд добилась обращения в доход государства незаконно нажитого имущества экс-главы Марий-Эл Леонида Маркелова.

"Общая сумма обращенных в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что решение было принято Ленинским районным судом Ульяновска.

Это уже второй иск замгенпрокурора к Маркелову и его соучастникам о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем.

Суд в Нижнем Новгорода в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Маркелову и 10 соответчикам (двум физическим и восьми юридическим лицам) о взыскании в государственную казну имущества стоимостью 2,2 млрд рублей, приобретенного чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 10.09.2020
Песков предложил искать ответ на вопрос о принадлежности Курил в обновленной Конституции РФ
0
78
16:12 10.09.2020
Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона
0
80
16:00 10.09.2020
В Минздраве считают необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года
0
92
15:37 10.09.2020
Московский кредитный банк запустил образовательный проект для предпринимателей
0
107
15:32 10.09.2020
Боксер Кушиташвили приговорен к условному сроку за избиение росгвардейца
0
156
15:12 10.09.2020
Вспышки коронавируса фиксируются в 11 регионах России - эксперт Минздрав РФ
0
192
15:00 10.09.2020
Спад экономики РФ из-за пандемии оказался меньше, чем в других ведущих странах - Путин
0
169
14:32 10.09.2020
Массовая антиправительственная акция блокировала центр Софии
0
193
14:12 10.09.2020
Новых масштабных ограничений в России в связи с коронавирусом не планируется - источник
0
248
14:00 10.09.2020
Экономика РФ с июня начала восстанавливаться, но этот процесс идет неравномерно - Путин
0
226

Возврат к списку