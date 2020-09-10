В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей

16:32 Источник: Интерфакс

Генпрокуратура РФ через суд добилась обращения в доход государства незаконно нажитого имущества экс-главы Марий-Эл Леонида Маркелова.

"Общая сумма обращенных в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что решение было принято Ленинским районным судом Ульяновска.

Это уже второй иск замгенпрокурора к Маркелову и его соучастникам о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем.

Суд в Нижнем Новгорода в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Маркелову и 10 соответчикам (двум физическим и восьми юридическим лицам) о взыскании в государственную казну имущества стоимостью 2,2 млрд рублей, приобретенного чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции.