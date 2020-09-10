В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей
16:32 10.09.2020 Источник: Интерфакс
Генпрокуратура РФ через суд добилась обращения в доход государства незаконно нажитого имущества экс-главы Марий-Эл Леонида Маркелова.
"Общая сумма обращенных в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.
В Генпрокуратуре добавили, что решение было принято Ленинским районным судом Ульяновска.
Это уже второй иск замгенпрокурора к Маркелову и его соучастникам о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем.
Суд в Нижнем Новгорода в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Маркелову и 10 соответчикам (двум физическим и восьми юридическим лицам) о взыскании в государственную казну имущества стоимостью 2,2 млрд рублей, приобретенного чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции.
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