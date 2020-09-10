Представитель схимонаха Сергия назвал его отлучение от церкви "беспределом"

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Представитель схимонаха Сергия назвал беспределом отлучение священника от церкви. Сегодня такое решение принял суд Екатеринбургской епархии, объяснив его тем, что Романов продолжил вести богослужения, несмотря на извержение из сана.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пресс-секретарь Сергия Всеволод Могучев назвал это нарушением православных канонов.

«То, что произошло можно назвать в двух словах: судилище и беспредел. Те люди, которые выносили данное решение, являются, во-первых, еретиками, во-вторых экуменистами, а в-третьих — сатанистами. Поэтому то, что они сделали, не является каноничным по своей сути, сделано в нарушение всех православных канонов».

Сам схимонах пока не давал комментариев. По словам Могучева, ответ будет после публикации в прессе всех обстоятельств дела.

Председатель Епархиального суда заявил журналистам, что теперь правящему архиерею предстоит решить — утверждать или нет отлучение Сергия от церкви.