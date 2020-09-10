В России могут запретить перевозку более 10 килограммов икры без ветеринарных сертификатов
18:00 10.09.2020 Источник: RNS
В России предложили запретить перевозку более 10 кг икры без электронных ветеринарных сертификатов, говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Сообщение опубликовано на сайте правительства.
«Кроме того, предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососёвых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений – установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов», - указано в сообщении.
Ограничить объемы перевозки икры лососевых без документов в личных целях планируется «для предотвращения легализации продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы».
По оценкам Россельхознадзора, среднегодовой объём транспортировки икры авиасообщением достигает 2 тыс. тонн, также отмечается в сообщении. RNS
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