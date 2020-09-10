0
0
93
НОВОСТИ

В белорусской оппозиции оформилась христианская группа

18:35 10.09.2020 Источник: НГ-Online

При оппозиционном Координационном совете Республики Беларусь создана рабочая группа «Христианское видение», основная цель которой – «коммуникация и координация общего действия христиан в рамках Координационного совета». Среди участников пока заявлены православный теолог Наталья Василевич, священники Белорусской православной церкви Владимир Дробышевский и Александр Шрамко, а также пастор Евангельской реформатской пресвитерианской церкви Ярослав Вязовский. Инициаторы создания группы пригласили всех христиан республики присоединиться к организации. Сейчас в Координационный совет входит более 1000 человек.

Милена Фаустова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 10.09.2020
В СК создается подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории
0
67
18:40 10.09.2020
Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
0
120
18:00 10.09.2020
В России могут запретить перевозку более 10 килограммов икры без ветеринарных сертификатов
0
161
17:32 10.09.2020
Очаги коронавируса выявили в 10 школах Саратовской области
0
194
17:12 10.09.2020
Представитель схимонаха Сергия назвал его отлучение от церкви "беспределом"
0
199
17:00 10.09.2020
В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей
0
223
16:32 10.09.2020
Песков предложил искать ответ на вопрос о принадлежности Курил в обновленной Конституции РФ
0
322
16:12 10.09.2020
Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона
0
319
16:00 10.09.2020
В Минздраве считают необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года
0
235
15:37 10.09.2020
Московский кредитный банк запустил образовательный проект для предпринимателей
0
237

Возврат к списку