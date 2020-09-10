В белорусской оппозиции оформилась христианская группа
18:35 10.09.2020 Источник: НГ-Online
При оппозиционном Координационном совете Республики Беларусь создана рабочая группа «Христианское видение», основная цель которой – «коммуникация и координация общего действия христиан в рамках Координационного совета». Среди участников пока заявлены православный теолог Наталья Василевич, священники Белорусской православной церкви Владимир Дробышевский и Александр Шрамко, а также пастор Евангельской реформатской пресвитерианской церкви Ярослав Вязовский. Инициаторы создания группы пригласили всех христиан республики присоединиться к организации. Сейчас в Координационный совет входит более 1000 человек.
Милена Фаустова
НОВОСТИ
- 19:20 10.09.2020
- В СК создается подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории
- 18:40 10.09.2020
- Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
- 18:00 10.09.2020
- В России могут запретить перевозку более 10 килограммов икры без ветеринарных сертификатов
- 17:32 10.09.2020
- Очаги коронавируса выявили в 10 школах Саратовской области
- 17:12 10.09.2020
- Представитель схимонаха Сергия назвал его отлучение от церкви "беспределом"
- 17:00 10.09.2020
- В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей
- 16:32 10.09.2020
- Песков предложил искать ответ на вопрос о принадлежности Курил в обновленной Конституции РФ
- 16:12 10.09.2020
- Макрон больше не рассматривает Турцию как партнера по развитию Средиземноморского региона
- 16:00 10.09.2020
- В Минздраве считают необходимым повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года
- 15:37 10.09.2020
- Московский кредитный банк запустил образовательный проект для предпринимателей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать