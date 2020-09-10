В белорусской оппозиции оформилась христианская группа

18:35 Источник: НГ-Online

При оппозиционном Координационном совете Республики Беларусь создана рабочая группа «Христианское видение», основная цель которой – «коммуникация и координация общего действия христиан в рамках Координационного совета». Среди участников пока заявлены православный теолог Наталья Василевич, священники Белорусской православной церкви Владимир Дробышевский и Александр Шрамко, а также пастор Евангельской реформатской пресвитерианской церкви Ярослав Вязовский. Инициаторы создания группы пригласили всех христиан республики присоединиться к организации. Сейчас в Координационный совет входит более 1000 человек.

Милена Фаустова