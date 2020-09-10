Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
18:40 10.09.2020 Источник: Интерфакс
Совет ЕС принял в четверг решение продлить на шесть месяцев антироссийские санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", сообщается в постановлении совета.
"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям", - сказано в коммюнике о принятом решении.
В документе сообщается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.
Совет ЕС принял данное решение по письменной процедуре. Публикация постановления, после которого продление вступит в силу, запланирована на 11 сентября 2020 года.
Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года.
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