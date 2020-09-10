Саакашвили заявил, что в случае победы его партии на выборах в Грузии, он не будет вступать в конфронтацию с Россией
20:00 10.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Михаил Саакашвили заявил, что в случае победы его партии на выборах в Грузии, он не будет вступать в конфронтацию с Россией. По его словам, главная задача – это решение внутренних проблем. В интервью грузинскому телеканалу «Формула» бывший президент страны еще раз сказал, что готов возглавить грузинское правительство только на два года, которых, по его мнению, будет достаточно для необходимых изменений.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 31-го октября. В отношении Михаила Саакашвили, который планирует вернуться на родину, были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Ранее его лишили гражданства страны. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 21:20 10.09.2020
- "Колеблющиеся" американцы считают, что Трамп и Байден не обладают достаточными способностями для работы президентом - опрос
- 20:40 10.09.2020
- Минюст предлагает запретить сделки с недвижимостью осужденных лиц
- 20:15 10.09.2020
- Вице-мэр Ефимов: промышленные предприятия Москвы получат субсидии на 2,6 млрд рублей
- 19:20 10.09.2020
- В СК создается подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории
- 18:40 10.09.2020
- Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
- 18:35 10.09.2020
- В белорусской оппозиции оформилась христианская группа
- 18:00 10.09.2020
- В России могут запретить перевозку более 10 килограммов икры без ветеринарных сертификатов
- 17:32 10.09.2020
- Очаги коронавируса выявили в 10 школах Саратовской области
- 17:12 10.09.2020
- Представитель схимонаха Сергия назвал его отлучение от церкви "беспределом"
- 17:00 10.09.2020
- В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму более 374 млн рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать