20:00 Источник: Эхо Москвы

Михаил Саакашвили заявил, что в случае победы его партии на выборах в Грузии, он не будет вступать в конфронтацию с Россией. По его словам, главная задача – это решение внутренних проблем. В интервью грузинскому телеканалу «Формула» бывший президент страны еще раз сказал, что готов возглавить грузинское правительство только на два года, которых, по его мнению, будет достаточно для необходимых изменений.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31-го октября. В отношении Михаила Саакашвили, который планирует вернуться на родину, были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Ранее его лишили гражданства страны. Эхо Москвы