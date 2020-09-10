Вице-мэр Ефимов: промышленные предприятия Москвы получат субсидии на 2,6 млрд рублей

20:15

Московские власти на возмещение затрат по лизингу, оплате процентов по кредитам на приобретение оборудования и на техническое присоединение к сетям для крупных производителей выделят 2,6 млрд рублей. «Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку, с 2012 года производители получили субсидии на общую сумму 2,6 млрд рублей, - заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В этом году одобрено уже восемь заявок на предоставление субсидий — это предприятия пищевой промышленности, производители электроизделий, пластиковой упаковки, книг, высокотехнологичной продукции. Они получат помощь на 146 млн рублей».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, всю сумму предприятиям будут предоставлять поэтапно, в течение трех лет. Заявки от промышленных предприятий на получение субсидии будут приниматься до 30 сентября.

Московские власти готовы предоставить субсидии в размере до 200 млн рублей. «В Москве есть очень много программ по поддержке бизнеса. Взять хотя бы «Технополис» – инкубатор для бизнес-проектов. Очень хорошо все там продумано», – ранее высказался глава агентства Buta Lab Майкл Гибсон о государственных программах поддержки бизнеса в Москве.