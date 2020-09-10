Минюст предлагает запретить сделки с недвижимостью осужденных лиц
20:40 10.09.2020 Источник: Интерфакс
Минюст России разработал поправки о запрете совершать сделки с недвижимостью граждан, отбывающих уголовные наказания в заключении.
Соответствующие предложения об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликованы в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, "при отсутствии у осужденного возможности самостоятельно обеспечить сохранность принадлежащего ему имущества или жилища, остающихся без присмотра на время отбывания им наказания, по ходатайству осужденного суд выносит определение или постановление о принятии мер по их сохранности".
"В целях обеспечения сохранности жилого помещения, находящегося в собственности осужденного, судом с учетом обстоятельств конкретного дела устанавливаются запрет регистрации граждан в соответствующем жилом помещении и (или) запрет государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости", - говорится в законопроекте.
Вместе с тем, в нем отмечается, что "расходы, связанные с обеспечением сохранности принадлежащего осужденному имущества и жилища, остающегося без присмотра на время отбывания им наказания, осуществляются за счет средств осужденного".
В пресс-службе Минюста "Интерфаксу" пояснили, что в соответствии со статьей 313 УПК РФ, при наличии у осужденного имущества или жилища, остающихся без присмотра, суд выносит определение или постановление о принятии мер по их охране.
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