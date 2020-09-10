"Колеблющиеся" американцы считают, что Трамп и Байден не обладают достаточными способностями для работы президентом - опрос
21:20 10.09.2020 Источник: Интерфакс
Большинство американских избирателей в шести так называемых "колеблющихся" штатах считают, что ни нынешний президент США Дональд Трамп, ни кандидат от демократов Джо Байден не подходят для должности главы государства с точки зрения умственных способностей, свидетельствуют данные опроса.
Согласно результатам исследования телеканала CNBC и компании Change Research, 51% респондентов в Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине сочли, что Трамп не подходит для этой должности, так как недостаточно умен. 52% заявили то же самое о Байдене.
В ходе этого же опроса социологи установили, что Байден с незначительным отрывом лидирует по популярности во всех этих шести штатах, которые, как считается, могут сыграть ключевую роль на президентских выборах.
Опрос проводился 4-5 сентября среди 4,1 тыс. американских избирателей.
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