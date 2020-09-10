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Минздрав утвердил правила посещения больных в реанимации

22:00 10.09.2020 Источник: Интерфакс

Минздрав России утвердил правила, по которым пациентов в отделениях интенсивной терапии смогут посещать близкие и друзья.

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации вечером в четверг.

Согласно правилам, к пациенту допускается одновременно не более двух человек. Это могут быть члены семьи и родственники - или иные лица, если на это согласен сам пациент. При этом необходимо выключить звук на мобильном телефоне и запрещено мешать работе медиков.

Прийти к больному можно только с его согласия - причем с учетом его состояния, с соблюдением противоэпидемического режима и интересов других людей, находящихся в больнице. Если пациент согласие выразить не может или отсутствуют законные представители пациента, то посещение возможно только с разрешения руководителя структурного подразделения медицинской организации, где оказывается помощь. Также такое разрешение понадобится для посещения пациентов в тяжелом состоянии.

Посещение пациентов в инфекционных боксах и в период карантина запрещается, говорится в документе.

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