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Литва признала Тихановскую избранным президентом Белоруссии - СМИ

22:40 10.09.2020 Источник: Известия

Литва признала главу координационного совета белорусской оппозиции, кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Об этом 10 сентября сообщили в Telegram-канале NEXTA со ссылкой на резолюцию литовского сейма.

«Литва признала Светлану Тихановскую единственным и законно избранным президентом Беларуси», — говорится в сообщении.

Накануне Тихановская заявила, что в будущем может обратиться за помощью к международным посредникам для урегулирования ситуации в республике.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, Тихановская — 10,12%.

Оппозиция не признала итогов выборов, Тихановская выехала в Литву. Известия

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