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Президент Сербии заявил, что Путин и Лавров извинились перед ним за публикацию Марии Захаровой

09:05 11.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию в Фейсбуке официального представителя МИДа Марии Захаровой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков информацию об извинении подтвердил.

Ранее Мария Захарова в Фейсбуке прокомментировала фотографию сидящего напротив президента США Дональда Трампа Вучича. Она написала, что в таких условиях надо садиться на стул как героиня Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Позже Захарова уточнила, что ее неверно поняли.  Эхо Москвы

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