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НОВОСТИ

Число заразившихся covid в мире превысило 28 миллионов человек

09:20 11.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 миллионов человек. Умерли более 900 тысяч. Такие данные представил университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты. Далее идут Индия, Бразилия и Россия.  Эхо Москвы

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