Число заразившихся covid в мире превысило 28 миллионов человек
09:20 11.09.2020 Источник: Эхо Москвы
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