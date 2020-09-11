У США есть системы вооружений, о которых никто не знает - Трамп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обладают системами вооружений, о которых не знает никто. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в четверг журналистам перед вылетом в штат Мичиган.

Главу государства попросили прокомментировать утверждения из готовящейся к публикации книги американского журналиста Боба Вудворда Rage ("Ярость"). Она базируется в том числе на 18 эксклюзивных интервью Вудворда с Трампом. По словам журналиста, президент США в беседах с ним, помимо прочего, заявлял, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.

"У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной [информации], я говорю о том, что мы создали. Мы создаем отличные вооружения. Наши ВС сильнее, чем когда-либо. Мы потратили $2,5 трлн на наши ВС за последние 3,5 года. Теперь у нас есть новые ракеты <...>. Надеюсь, нам никогда не придется его использовать, но наше ядерное [оружие] сейчас находится в лучшем за последние десятилетия состоянии", - ответил на это Трамп.

"У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы", - продолжил глава Белого дома.

"Знаете, с этими лживыми СМИ, я сказал: "У нас есть системы и ракеты <...>. У нас есть системы, которые вы даже никогда не видели раньше, у [председателя КНР] Си [Цзиньпина] нет ничего подобного, у [президента России Владимира] Путина нет ничего подобного. Ни у кого нет ничего подобного тому, что есть у нас". И они сказали: "Он что, выдает [секретную] военную информацию?" Нет, я говорю, что у нас величайшее оружие в мире", - сказал президент США, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

"Они говорят: "Возможно, он раскрывает секретную информацию". Вам не стоит волноваться об этом. Эти люди больны", - продолжил Трамп.

Посвященные разработкам в области ядерных вооружений выдержки из книги Вудворда были опубликованы в среду на сайте газеты The Washington Post. Как уточняет издание, источники Вудворда "позднее подтвердили, что у Вооруженных сил США есть новая секретная оружейная система". Детали на этот счет Вудворду приводить отказались. "Источники [Вудворда] были удивлены, что Трамп раскрыл" сведения о существовании данной системы, пишет газета.