0
0
109
НОВОСТИ

Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в попытках вмешаться в выборы в США - СМИ

10:05 11.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в попытках вмешаться в американские выборы. В заявлении компании на сайте утверждается, что атаки предпринимались как против штаба Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джозефа Байдена.

В частности, по данным Microsoft, целями российских хакеров стали более 200 компаний. Утверждается, что речь идет о той же организации под названием «Стронций», что стояла за атаками на президентскую кампанию Демократической партии в 2016 году, однако теперь она изменила свою тактику, включив в арсенал новые инструменты.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:00 11.09.2020
В России за сутки выявили 5 504 случая заражения коронавирусом
0
0
10:32 11.09.2020
В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
0
64
10:20 11.09.2020
Ситуация с Навальным могла быть срежиссирована - Небензя
0
93
10:00 11.09.2020
У США есть системы вооружений, о которых никто не знает - Трамп
0
139
09:32 11.09.2020
В 2035 году проезд в общественном транспорте может стать бесплатным
0
156
09:20 11.09.2020
Число заразившихся covid в мире превысило 28 миллионов человек
0
181
09:05 11.09.2020
Президент Сербии заявил, что Путин и Лавров извинились перед ним за публикацию Марии Захаровой
0
218
09:00 11.09.2020
В результате мощного взрыва в китайском Чжухае пострадали три человека
0
188
22:40 10.09.2020
Литва признала Тихановскую избранным президентом Белоруссии - СМИ
0
635
22:00 10.09.2020
Минздрав утвердил правила посещения больных в реанимации
0
625

Возврат к списку