В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
10:32 11.09.2020 Источник: Известия
Такое обязательство предлагается включить в проект правил розничной торговли, разработанный ведомством. Это не позволит производителям хитрить с упаковкой — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять.
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