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НОВОСТИ

В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

10:32 11.09.2020 Источник: Известия

Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л. Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились «Известия».

Такое обязательство предлагается включить в проект правил розничной торговли, разработанный ведомством. Это не позволит производителям хитрить с упаковкой — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять.

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