В России за сутки выявили 5 504 случая заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 504, это максимум с 30 июля. Общее число заразившихся достигло 1 051 874, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост числа выявленных случаев уже 27 дней не превышает 0,5%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 5 734, всего выздоровели 868 107 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 82,5% от общего числа заразившихся.

Число умерших от коронавируса пациентов в России за сутки составило 102 против 128 днем ранее, всего умерли 18 365 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.