Отлученный от церкви схимонах Сергий не намерен покидать Среднеуральский монастырь
11:05 11.09.2020 Источник: Интерфакс
Схимонах Сергий (Романов), которого епархиальный суд отлучил от церкви, записал новое видео из Среднеуральского монастыря, из которого следует, что он не намерен покидать обитель.
"Последний старец Свято-Троицкой Сергиевой лавры, схиархимандрит Захарий, когда его пришли арестовывать, он сказал: "Я провожу черту. Если кто эту черту перейдет - упадет замертво". (...)Не моя рука будет проводить эту черту. Я прошу архангела Михаила провести эту черту через мои недостойные руки, защитную черту для монастыря", - сказал Сергий на видео, опубликованном в Youtube.
На видео рядом с Сергием стоят несколько десятков сторонников, часть - с детьми.
В четверг суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви. Решение направлено на утверждение правящему архиерею.
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