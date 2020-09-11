Отлученный от церкви схимонах Сергий не намерен покидать Среднеуральский монастырь

11:05 Источник: Интерфакс

Схимонах Сергий (Романов), которого епархиальный суд отлучил от церкви, записал новое видео из Среднеуральского монастыря, из которого следует, что он не намерен покидать обитель.

"Последний старец Свято-Троицкой Сергиевой лавры, схиархимандрит Захарий, когда его пришли арестовывать, он сказал: "Я провожу черту. Если кто эту черту перейдет - упадет замертво". (...)Не моя рука будет проводить эту черту. Я прошу архангела Михаила провести эту черту через мои недостойные руки, защитную черту для монастыря", - сказал Сергий на видео, опубликованном в Youtube.

На видео рядом с Сергием стоят несколько десятков сторонников, часть - с детьми.

В четверг суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви. Решение направлено на утверждение правящему архиерею.