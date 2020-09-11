0
0
158
НОВОСТИ

Отлученный от церкви схимонах Сергий не намерен покидать Среднеуральский монастырь

11:05 11.09.2020 Источник: Интерфакс

Схимонах Сергий (Романов), которого епархиальный суд отлучил от церкви, записал новое видео из Среднеуральского монастыря, из которого следует, что он не намерен покидать обитель.

"Последний старец Свято-Троицкой Сергиевой лавры, схиархимандрит Захарий, когда его пришли арестовывать, он сказал: "Я провожу черту. Если кто эту черту перейдет - упадет замертво". (...)Не моя рука будет проводить эту черту. Я прошу архангела Михаила провести эту черту через мои недостойные руки, защитную черту для монастыря", - сказал Сергий на видео, опубликованном в Youtube.

На видео рядом с Сергием стоят несколько десятков сторонников, часть - с детьми.

В четверг суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви. Решение направлено на утверждение правящему архиерею.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 11.09.2020
Польские власти предложили белорусским фирмам переехать в Польшу
0
32
12:05 11.09.2020
Большинство россиян выступают за введение минимального гарантированного дохода - опрос
0
70
12:00 11.09.2020
Мишустин уволил Людмилу Бокову с поста замглавы Минкомсвязи РФ
0
85
11:32 11.09.2020
Польский профессор испугался «нового вида Российской империи»
0
127
11:20 11.09.2020
Суд Киева обязал генпрокурора открыть дело против Порошенко о подготовке госпереворота
0
148
11:17 11.09.2020
«Красноярские машиностроительные компоненты» произвели 500 алюминиевых интерьеров для трамваев
0
140
11:00 11.09.2020
В России за сутки выявили 5 504 случая заражения коронавирусом
0
162
10:32 11.09.2020
В российских магазинах предложили ввести двойные ценники
0
192
10:20 11.09.2020
Ситуация с Навальным могла быть срежиссирована - Небензя
0
199
10:05 11.09.2020
Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в попытках вмешаться в выборы в США - СМИ
0
191

Возврат к списку