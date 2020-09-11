Суд Киева обязал генпрокурора открыть дело против Порошенко о подготовке госпереворота

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Печерский суд Киева обязал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову возбудить дело о подготовке бывшим президентом Петром Порошенко государственного переворота в стране. Об этом сообщил в пятницу депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

"Публикую решение суда по моему заявлению. Как видите, Печерский суд усмотрел достаточно оснований для возбуждения дела по информации [бывшего депутата Верховной Рады Давида] Жвании о подготовке государственного переворота осенью 2020 года", - написал Кузьмин в "Фейсбуке", опубликовав соответствующее решение суда.

Депутат напомнил, как Жвания в своем видеообращении подробно рассказал, что экс-президент Украины Петр Порошенко возглавляет преступное сообщество, которое планирует осенью силовым путем сместить главу украинского государства Владимира Зеленского.

"Кстати, вчерашнюю пресс-конференцию [экс-главы Совета нацбезопасности и обороны Александра] Турчинова и [бывшего генпрокурора Юрия] Луценко вполне можно расценивать как начало спецоперации по захвату власти. Жаль, что оснований для расследования дела не усмотрела генпрокурор Венедиктова, что ж, теперь будет работать, выполняя решение суда", - отметил Кузьмин.

Политик при этом разъяснил, что это решение суда кардинально отличается от других подобных решений. "Суд установил контроль и обязал генпрокурора не просто зарегистрировать уголовное производство и начать расследование, но и в течение 24 часов уведомить об этом суд, постановивший решение" - написал Кузьмин.

Он полагает, "если Зеленский не воспользуется этой возможностью и не отправит заговорщиков за решетку, он может и сам оказаться на скамье подсудимых". "Это в лучшем случае. Они-то его точно не пожалеют", - подчеркнул Кузьмин.