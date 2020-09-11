Польский профессор испугался «нового вида Российской империи»
11:32 11.09.2020 Источник: Известия
В случае интеграции России и Белоруссии Польша на своих восточных границах может столкнуться с «новой формой Российской империи». Такое мнение высказал профессор Академии военного искусства в Варшаве Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24.
По его словам, в этой связи именно Белоруссия «является ключевой с точки зрения европейской безопасности».
«Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — сказал он.
По мнению эксперта, после распада Советского Союза главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств. Но для России, по словам Грохмальского, якобы характерна «гигантская последовательная экспансия».
Кроме того, Грохмальский назвал «важным элементом российского политического видения» Калининград. По его мнению, Польша и Прибалтика, которые граничат с российским регионом находятся во всё большей опасности. Известия
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