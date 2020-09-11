«Красноярские машиностроительные компоненты» произвели 500 алюминиевых интерьеров для трамваев

11:17

Компания «Красноярские машиностроительные компоненты» (член Алюминиевой ассоциации) в рамках стратегии развития внутреннего рынка и высокотехнологичных производств выпустили 500 полнокомплектных интерьеров для трамваев. Каждый такой комплект содержит 280 уникальных узлов интерьера с использованием алюминия, состоящих в общей сложности из более чем 1000 деталей.

Данное достижение стало возможным благодаря сотрудничеству и партнерским отношениям «Красноярских машиностроительных компонентов» (КМК) с двумя российскими компаниями – ОК РУСАЛ и «ПК Транспортные системы». Начиная с 2014 года, в КМК производят из алюминия РУСАЛа полнокомплектные интерьеры, которые затем устанавливаются в трамваи, выпускаемые ПК ТС.

Основными поставщиками сырья и полуфабрикатов из алюминиевых сплавов в совместном проекте стали предприятия КраМЗ и КрАЗ. Всего же в производственной цепочке задействовано более 15 предприятий Красноярского края общей численностью более 500 человек, а также другие российские и зарубежные партнеры.

«500 интерьеров – это почти 13 500 куб. м груза, поставленного на сборку трамваев на Невский завод электрического транспорта в Санкт-Петербурге. Или более 120 тысяч узлов интерьеров – поручни, перегородки, стены, потолочные панели, монетницы, указатели маршрута, кронштейны сидений и многие другие детали», – говорит генеральный директор ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» Виталий Деньгаев.

Трамваи, собранные из красноярских комплектующих, работают на маршрутах российских и зарубежных городов. Это Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь, Улан-Удэ, Ульяновск, Краснодар, Тверь, а также Даугавпилс (Латвия). В одной только Москве нашли применение 375 трамваев «Витязь-М», построенных с применением алюминиевых интерьеров. Интерьер трамвая «Витязь-М» – это 3,5 тонны продукции. Из них 1,7 тонн – вес алюминия.

ООО «Красноярские машиностроительные компоненты» (КМК) – инжиниринговая компания полного цикла, основанная в 2003 году. Специализируется на промышленном дизайне и производстве машиностроительной продукции из сплавов алюминия в сфере комплексных решений для рельсового транспорта и судостроения. Основные заказчики – «ПК Транспортные Системы», предприятия группы «Трансмашхолдинг», «Alstom Transport». В КМК совместно с итальянской компанией Italdesign создали интерьеры трамваев «Лев» и «Львенок» производства ПК ТС, которые в 2018 году впервые в российской истории были представлены на крупнейшей международной выставке в Берлине.