Мишустин уволил Людмилу Бокову с поста замглавы Минкомсвязи РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмилу Бокову от занимаемой ею должности. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации в пятницу.

Бокова была назначена замминистра в конце января 2020 года. До этого назначения занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, избиралась от Саратовской области.

Как пояснила сама Бокова, она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается Минпросвещения РФ. "Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным", - сказала она ТАСС.