Мишустин уволил Людмилу Бокову с поста замглавы Минкомсвязи РФ
12:00 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмилу Бокову от занимаемой ею должности. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации в пятницу.
Бокова была назначена замминистра в конце января 2020 года. До этого назначения занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, избиралась от Саратовской области.
Как пояснила сама Бокова, она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создается Минпросвещения РФ. "Будем тесно работать с командой Минцифры, которую знаю и ценю. В данном случае работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным", - сказала она ТАСС.
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