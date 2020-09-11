Польские власти предложили белорусским фирмам переехать в Польшу

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Польши предложило белорусским компаниям переехать в республику. Соответствующая информация размещена в пятницу на польском правительственном сайте.

Предложение представляет собой "комплексный пакет, который помогает IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственно переехать на территорию Республики Польша". "Благодаря пакету услуг вы среди прочего сможете узнать, как быстро и эффективно начать бизнес в Польше, получить поддержку в переезде сотрудников и их семей или получить юридическую и визовую помощь", - говорится в сообщении.

"Кроме того, физические лица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на облегчение контактов с органами местного самоуправления или особыми экономическими зонами, которые активно участвуют в подготовке предложения для перемещенных сотрудников и их семей, создавая временные офисы и жилые помещения. Кроме того, дети, продолжающие обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы обучения польскому языку", - отмечается в опубликованном тексте предложения польского правительства. Одним из элементов пакета также является поддержка в виде связи предпринимателей с инвесторами.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

Польша поддерживает белорусскую оппозицию. Власти республики неоднократно гарантировали ее представителям всестороннюю помощь.