Франция уведомила РФ о переносе встречи глав МИД и Минобороны в Париже
12:32 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция уведомила российскую сторону о своем решении перенести запланированное на 14 сентября в Париже заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да, действительно, французская сторона уведомила о своем решении перенести запланированное на 14 сентября в Париже заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором должны были принимать участие министры иностранных дел и обороны двух стран, на более поздний срок. Ссылки были на некие обстоятельства", - сказала она.
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