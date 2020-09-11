Франция уведомила РФ о переносе встречи глав МИД и Минобороны в Париже

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция уведомила российскую сторону о своем решении перенести запланированное на 14 сентября в Париже заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, действительно, французская сторона уведомила о своем решении перенести запланированное на 14 сентября в Париже заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором должны были принимать участие министры иностранных дел и обороны двух стран, на более поздний срок. Ссылки были на некие обстоятельства", - сказала она.