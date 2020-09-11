МКБ упростил получение факторинга
12:40 11.09.2020
Московский кредитный банк (МКБ) предложил своим клиентам новый продукт по факторингу с регрессом. В рамках системы “FaSt“ компании как из сегмента малого и среднего бизнеса, так и корпоративные клиенты могут получить решение в течении 1-3 дней. Банк предлагает финансирование под любых дебиторов с минимальным набором документов. Для получения финансирования достаточно оставить заявку на сайте. МКБ принимает к рассмотрению документы в электронном формате.
«Создание этого продукта является частью стратегии по повышению доступности факторинга. Мы уже осуществляем финансирование наших действующих клиентов, используя полностью электронный документооборот. В ближайших планах запустить полноценный личный кабинет, который позволяет компаниям, не имеющим пока опыта работы с банком, также получить финансирование полностью дистанционно и в самые короткие сроки», - прокомментировал директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский.
За первый месяц работы «FaSt» банк установил для двадцати компаний лимиты более чем на 3 млрд рублей.
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