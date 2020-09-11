На сцене театра п/р Армена Джигарханяна прошла читка-дефиле "Платье не для Золушки"
12:45 11.09.2020
В рамках проекта "Театральные среды" на сцене театра п/р Армена Джигарханяна прошла читка-дефиле "Платье не для Золушки" драматургов Елены Коллеговой, Натальи Якушиной и Натальи Савицкой. Они написали три мини-пьесы, а режиссер театра Лариса Крупина объединила их в один перформанс с показом мод известного дизайнера Ирины Аликовой. В спектакль пригласили фортепианный дуэт - София Сахнова и Антонина Лузько - лауреатов международных конкурсов. И получилось яркое и динамичное действо. А еще некий трогательный рассказ о женских судьбах, удачливых и не очень. О том, как платье помогает прекрасной половине стать немного счастливее в этой жизни. Пьесы разножанровые, но этот "симбиоз" как раз и не дает заскучать даже видавшему многое театралу.
Как заявила журналистам и.о. директора театра п/р Армена Джигарханяна Елена Гильванова театр пошел на этот необычный эксперимент, и в результате все получилось. Вместе с завлитом театра Николаем Железняком они рассказали журналистам о том, что проект "Театральные среды" будет развиваться и далее, потому что такой формат сегодня очень привлекает публику.
В читке заняты артисты театра и кино: Елена Коллегова, Анна Куликова, Сергей Куликов, Евграф Прохоров, Юлия Назаренко-Благая, Владимир Попов, Надежда Филиппова, Наталья Савицкая. В спектакле задействовали моделей Дома мод Ирины Аликовой. В конце действа всех зрителей пригласили отведать огромный торт, испеченный компанией Натальи Ильинской.
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