Более 12 тысяч человек примут участие в стратегических учениях "Кавказ-2020"
13:00 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 12 тысяч человек, в том числе до 1 тысячи иностранных военных, примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" с Южным военным округом под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя Министра обороны РФ [Валерия Герасимова] пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года. К участию в учении планируется привлечь более 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Как уточнил ТАСС начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, планируется в том числе участие около 1 тысяч иностранных военнослужащих.
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