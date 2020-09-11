0
0
103
НОВОСТИ

Более 12 тысяч человек примут участие в стратегических учениях "Кавказ-2020"

13:00 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 12 тысяч человек, в том числе до 1 тысячи иностранных военных, примут участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" с Южным военным округом под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя Министра обороны РФ [Валерия Герасимова] пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года. К участию в учении планируется привлечь более 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, планируется в том числе участие около 1 тысяч иностранных военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 11.09.2020
Отчет Microsoft о "вмешательстве" РФ в выборы в США требует доказательств, считают в Кремле
0
20
13:55 11.09.2020
Астрахань готовится к молодежному экономическому форуму
0
27
13:32 11.09.2020
Другие страны не должны диктовать РФ, как расследовать ситуацию с Навальным - Песков
0
78
13:20 11.09.2020
Бездомный забрался в дом Эминема и угрожал убийством
0
91
13:05 11.09.2020
Иностранцев в РФ хотят обязать проходить дактилоскопию и получать электронный ID
0
104
12:45 11.09.2020
На сцене театра п/р Армена Джигарханяна прошла читка-дефиле "Платье не для Золушки"
0
129
12:40 11.09.2020
МКБ упростил получение факторинга
0
140
12:32 11.09.2020
Франция уведомила РФ о переносе встречи глав МИД и Минобороны в Париже
0
183
12:20 11.09.2020
Польские власти предложили белорусским фирмам переехать в Польшу
0
192
12:05 11.09.2020
Большинство россиян выступают за введение минимального гарантированного дохода - опрос
0
209

Возврат к списку