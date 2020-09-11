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НОВОСТИ

Иностранцев в РФ хотят обязать проходить дактилоскопию и получать электронный ID

13:05 11.09.2020 Источник: Коммерсант.ru

Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу. Нововведения, касающиеся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников, войдут в новую редакцию закона о правовом положении иностранцев в РФ, концепция которого представлена МВД.

В ведомстве хотят отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных, а также дать иностранцам возможность изменять цель въезда в страну «на ходу» и пользоваться порталом госуслуг для получения необходимых разрешений. В МВД говорят и о грядущем отказе от системы разрешений на временное пребывание (РВП), но на поверку речь идет скорее о смене определений.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что действующее миграционное законодательство нуждается в корректировке в том числе из-за пандемии.

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