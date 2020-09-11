Иностранцев в РФ хотят обязать проходить дактилоскопию и получать электронный ID
13:05 11.09.2020 Источник: Коммерсант.ru
В ведомстве хотят отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных, а также дать иностранцам возможность изменять цель въезда в страну «на ходу» и пользоваться порталом госуслуг для получения необходимых разрешений. В МВД говорят и о грядущем отказе от системы разрешений на временное пребывание (РВП), но на поверку речь идет скорее о смене определений.
Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что действующее миграционное законодательство нуждается в корректировке в том числе из-за пандемии.
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