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Бездомный забрался в дом Эминема и угрожал убийством

13:20 11.09.2020 Источник: Газета.Ru

Бездомный мужчина пробрался в дом американского рэпера Эминема в штате Мичиган и пообещал его убить, пишет газета Detroit Free Press. По информации издания, происшествие случилось еще в апреле, а в настоящее время над мужчиной идет суд по делу о незаконном вторжении в чужой дом. Показания против него дает полицейский, который приехал на вызов Эминема.

Так, он рассказал, что 5 апреля рэпер проснулся у себя дома и увидел в комнате постороннего человека, которого принял за своего племянника. На вопрос, что тот делает в его доме, мужчина пригрозил убить Эминема.

Тем не менее музыкант не испугался и силой выпроводил незваного гостя из комнаты и сдал охране. Позже он позвонил в 911.

Когда на вызов приехала полиции, она застала, как мужчина дерется с охранниками. Бездомный был арестован.

На суде стало известно, что «гость» проник в дом, разбив кирпичом стекло в одном из окон. Защита обвиняемого утверждает, что мужчина может страдать психическим расстройством.  Газета.Ru

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