Другие страны не должны диктовать РФ, как расследовать ситуацию с Навальным - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Другие государства не должны диктовать России, какие следственные процедуры проводить по ситуации с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Де-факто проверка и расследование осуществляется в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственной проверкой. Наши органы расследуют это происшествие. И нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры, в какой момент и на основании чего нам начинать", - сказал он, комментируя требования представителей Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН в адрес России о справедливом расследовании инцидента с Навальным.