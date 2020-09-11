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Отчет Microsoft о "вмешательстве" РФ в выборы в США требует доказательств, считают в Кремле

14:00 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выводы Microsoft о "вмешательстве" России в выборы в США не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По итогам 2016 года (когда было впервые заявлено о выявлении группы "русских хакеров") мы ни разу не видели никаких вразумительных аргументов, обоснования или еще чего- то <...>, которые говорили бы о том, что какие-то организации, имеющие отношение к России, занимались какой- то киберпреступностью", - сказал Песков.

"Тогда, согласитесь, не было никакой вразумительной информации. Были какие-то абсолютно голословные утверждения, такие фобии, что если происходит киберпреступность, то, значит, это обязательно русские, такие кибермонстры, этим занимаются. Если это в том же духе, то тогда это низкая квалификация. Если, действительно, там (в отчете Microsoft) содержится какая-то профессиональная аргументация, то, конечно, стоит к ним прислушаться", - уточнил он.

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