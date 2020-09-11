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Астрахань готовится к молодежному экономическому форуму

13:55 11.09.2020 Источник: НГ-Online

Ставший уже традиционным Астраханский молодежный экономический форум «СЕЛИАС-2020» пройдет в каспийской столице России с 27 сентября по 1 октября. Как рассказали «НГ» в оргкомитете форума, его участниками могут стать граждане РФ и иностранных государств в возрасте от 18 до 35 лет: «Форум «СЕЛИАС-2020» – это масштабный образовательный проект, который проводится с 2008 года и собирает лидеров молодежных и общественных организаций, лучших студентов субъектов РФ и стран ближнего зарубежья, экспертов различных уровней, представителей органов исполнительной и законодательной власти».

Предполагается, что на площадке «СЕЛИАС-2020» одновременно пройдут три форума. Прежде всего, это II Астраханский молодежный экономический форум, который будет интересен молодым предпринимателям. «Здесь начинающие бизнесмены смогут приобрести необходимые знания и навыки, получить оценку своего бизнес-проекта и пройти консультации по развитию и продвижению своего дела от экспертов федерального уровня», - подчеркнули в оргкомитете форума. На площадке Добровольческого форума встретятся активисты и лидеры студенческих, молодежных и общественных организаций по одиннадцати направлениям. Участники Творческого форума смогут пройти обучение по социальному и бизнес-проектированию в сфере креативной индустрии.

Андрей Серенко

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