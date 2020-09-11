Прокуратура Берлина заявила, что вправе передать данные по Навальному лишь с его согласия

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, но при условии его согласия. Об этом сообщила в пятницу в "Твиттере" пресс- служба берлинской прокуратуры.

"Прокуратура Берлина уполномочена оказать правовую помощь по российскому запросу и достать информацию о состоянии здоровья Навального при условии его согласия", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, предоставление дополнительной информации по этому вопросу сейчас невозможно.