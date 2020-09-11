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Лукашенко подтвердил критическое отношение к внедрению рыночных реформ в Белоруссии - СМИ

14:32 11.09.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил критическое отношение к внедрению рыночных реформ в белорусской экономике.

"К месту сегодня говорить об экономической теории. Но этот вопрос я хотел бы перевести в плоскость реформ. Почему реформ? Потому что все альтернативщики совсем недавно кричали - реформы, реформы...", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с учеными в академии наук. Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, он критически относится к крикунам, которые твердят о приватизации крупных белорусских машиностроительных предприятий. "Вспомните, что было четверть века назад, и что мы имеем теперь. Я тогда еще предлагал - давайте, не будем ничего ломать, ведь мы стоим на плечах гигантов. И надо развивать то, что есть. У нас есть МАЗ, БЕЛАЗ, развивающееся сельское хозяйство", - отметил Лукашенко.

"При нынешней власти, конечно же, мы будем идти своим путем, как шли четверть века, и реформировать нашу экономику", - сказал президент.

"Я думаю, всем понятны основные направления развития нашей экономики, не хочу вдаваться в эту дискуссию, она будет носить скорее практический характер, нежели теоретический", - отметил Лукашенко.

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