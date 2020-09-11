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В РФ есть небольшой рост числа заражений коронавирусом, но система к этому готова - Песков

15:00 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система здравоохранения России однозначно готова к возможному росту числа заразившихся коронавирусом, но пока наблюдается лишь незначительное повышение этих показателей в ряде регионов. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах, это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "это не обвальный рост", при этом "в повышенной "ковидной" готовности находится вся система здравоохранения страны". "И это уже делает ситуацию совсем другой, не такой, как это было в начале пандемии", - добавил Песков, указав, что медицинская система страны "однозначно [готова]" к возможному росту числа инфицированных.

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