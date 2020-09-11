В России предлагают запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов
15:32 11.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России хотят запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. Такой эксперимент предложили провести члены Общественной палаты и движения «Трезвая Россия».
Кроме того, спецмагазины с алкогольной продукцией предложили вынести за пределы населённых пунктов.
Опробовать инициативу эксперты намерены в пяти регионах: Магаданской и Сахалинской областях, в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Приморском крае. Говорит Москва
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