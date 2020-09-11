0
0
173
НОВОСТИ

В России предлагают запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов

15:32 11.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России хотят запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. Такой эксперимент предложили провести члены Общественной палаты и движения «Трезвая Россия».

Кроме того, спецмагазины с алкогольной продукцией предложили вынести за пределы населённых пунктов.

Опробовать инициативу эксперты намерены в пяти регионах: Магаданской и Сахалинской областях, в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Приморском крае.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 11.09.2020
Оренбургскую духовную семинарию закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
0
18
16:32 11.09.2020
В Удмуртии вернули обязательный масочный режим в общественных местах
0
84
16:12 11.09.2020
Светлана Алексиевич призвала ООН отправить в Белоруссию наблюдателей
0
110
16:00 11.09.2020
Школы продезинфицируют после выборов - Роспотребнадзор
0
131
15:12 11.09.2020
В ФРГ подсчитали вред, наносимый экологии сервисами потокового видео
0
185
15:00 11.09.2020
В РФ есть небольшой рост числа заражений коронавирусом, но система к этому готова - Песков
0
158
14:32 11.09.2020
Лукашенко подтвердил критическое отношение к внедрению рыночных реформ в Белоруссии - СМИ
0
251
14:12 11.09.2020
Прокуратура Берлина заявила, что вправе передать данные по Навальному лишь с его согласия
0
260
14:00 11.09.2020
Отчет Microsoft о "вмешательстве" РФ в выборы в США требует доказательств, считают в Кремле
0
225
13:55 11.09.2020
Астрахань готовится к молодежному экономическому форуму
0
200

Возврат к списку