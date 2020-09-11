В ФРГ подсчитали вред, наносимый экологии сервисами потокового видео

15:12 Источник: Эхо Москвы

В Германии подсчитали вред, наносимый экологии сервисами потокового видео. Согласно данным, опубликованным Федеральным ведомством по охране окружающей среды, при обработке информации дата-центры производят не так много парниковых газов – 1,5 грамма в час. Однако, как только они начинают передавать пользователям потоковое видео в высоком разрешении, этот показатель вырастает: при использовании оптоволоконного кабеля незначительно – до 2 граммов, по сети 3G – аж до 90 граммов в час.

Газета «Коммерсант» пишет, что в условиях пандемии спрос на видео-сервисы значительно возрос. Пиковая нагрузка, зафиксированная в марте в крупнейшем дата-центре во Франкфурте, достигла значений, равных одновременной передаче более 2 миллионов видео в высоком разрешении. Эхо Москвы