Школы продезинфицируют после выборов - Роспотребнадзор
16:00 11.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Роспотребнадзоре пообещали продезинфицировать все школы после выборов. Речь идёт об учебных заведениях, в которых расположатся избирательные участки.
Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в информцентре ЦИКа. По её словам, все работы по дезинфекции должны быть завершены 14 сентября.
Единый день голосования пройдёт 13 сентября, однако в большинстве регионов участки фактически работают три дня — 11, 12 и 13 сентября. Это сделано, чтобы развести потоки и не создавать массового скопления людей из-за ситуации с коронавирусом. Говорит Москва
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