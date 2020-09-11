Школы продезинфицируют после выборов - Роспотребнадзор

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре пообещали продезинфицировать все школы после выборов. Речь идёт об учебных заведениях, в которых расположатся избирательные участки.

Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в информцентре ЦИКа. По её словам, все работы по дезинфекции должны быть завершены 14 сентября.

Единый день голосования пройдёт 13 сентября, однако в большинстве регионов участки фактически работают три дня — 11, 12 и 13 сентября. Это сделано, чтобы развести потоки и не создавать массового скопления людей из-за ситуации с коронавирусом. Говорит Москва