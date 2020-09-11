Светлана Алексиевич призвала ООН отправить в Белоруссию наблюдателей
16:12 11.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала ООН отправить в Минск наблюдателей. Они должны мониторить ситуацию с нарушениями прав журналистов.
Задача миссия засвидетельствовать репрессии и злоупотребления в отношении сотрудников СМИ, которые происходят в Белоруссии. «Принцип свободы прессы не менее важен, не менее священен, чем принцип всеобщего избирательного права…Покушаться на первое значит покушаться на второе», говорится в совместном заявлении Алексиевич, председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и генерального секретаря международной организации «Репортеры без границ» Кристофа Делуара. Авторы обращения призвали ОБСЕ включить свободу прессы в список приоритетных тем в предложении о посредничестве в урегулировании кризиса, а страны СНГ обусловить намеченное на будущий год председательство Белоруссии в этой организации прекращением насилия в отношении СМИ.
Отмечается, что в стране, которая согласно Всемирному индексу свободы прессы «Репортеров без границ» занимает 153-е место из 180, телеканалы давно оказались под абсолютным контролем режима. Независимых журналистов преследуют и сажают за решетку, средства массовой информации подвергаются цензуре. При этом иностранные СМИ лишены аккредитации, а их корреспондентов массово высылают из страны.
Светлана Алексиевич — единственный остающийся на свободе в Белоруссии член президиума Координационного совета. После того, как она сообщила, что к ней в квартиру пытались вломиться люди в масках, у нее дома начали дежурить послы стран ЕС. Российского дипломата среди них нет. Эхо Москвы
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