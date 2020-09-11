Оренбургскую духовную семинарию закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебный процесс в Оренбургской духовной семинарии Русской православной церкви (РПЦ) перевели в дистанционный формат из-за подозрения на заражение коронавирусом сотрудников и студентов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте образовательной организации.

"С 10 сентября 2020 года в Оренбургской духовной семинарии, по согласованию с учебным комитетом Русской православной церкви, вводится карантинный режим. Данное решение было принято по причине подозрения у ряда сотрудников и студентов семинарии заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Оренбургской духовной семинарии, все находятся под медицинских наблюдением, проводятся исследования. Учебный процесс в семинарии продолжается в полном объеме в дистанционном формате, отмечается в сообщении.

"Карантинный режим в Оренбургской духовной семинарии введен до 24 сентября. В случае улучшения эпидемиологической ситуации карантинные меры могут быть сняты раньше", - уточняется в информации на сайте организации.

В Оренбургской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено 10 938 заразившихся, в том числе 95 за минувшие сутки. 9 909 пациентов выздоровели, 81 - умер.