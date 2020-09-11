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США считают, что народ Белоруссии отверг Лукашенко как лидера - первый замгоссекретаря

17:12 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают, что народ Белоруссии отверг Александра Лукашенко как своего лидера. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Белоруссии, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

"Режим не работает в интересах белорусского народа. <...> Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Белоруссии использует насилие для поддержания своей власти", - сказал он.

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