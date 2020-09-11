США считают, что народ Белоруссии отверг Лукашенко как лидера - первый замгоссекретаря
17:12 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты считают, что народ Белоруссии отверг Александра Лукашенко как своего лидера. Об этом заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации в Белоруссии, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.
"Режим не работает в интересах белорусского народа. <...> Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Белоруссии использует насилие для поддержания своей власти", - сказал он.
НОВОСТИ
- 18:15 11.09.2020
- Снизить уровень бедности в РФ можно введением минимального гарантированного дохода - эксперт
- 18:00 11.09.2020
- Следственные органы Белоруссии отказываются заводить дела о насилии в отношении протестующих - правозащитники
- 17:35 11.09.2020
- Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем конкурса «Автомобиль года в России–2019»
- 17:32 11.09.2020
- Около половины россиян не собираются делать прививку от коронавируса - исследование
- 17:00 11.09.2020
- Оренбургскую духовную семинарию закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
- 16:32 11.09.2020
- В Удмуртии вернули обязательный масочный режим в общественных местах
- 16:12 11.09.2020
- Светлана Алексиевич призвала ООН отправить в Белоруссию наблюдателей
- 16:00 11.09.2020
- Школы продезинфицируют после выборов - Роспотребнадзор
- 15:32 11.09.2020
- В России предлагают запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов
- 15:12 11.09.2020
- В ФРГ подсчитали вред, наносимый экологии сервисами потокового видео
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать