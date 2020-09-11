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Около половины россиян не собираются делать прививку от коронавируса - исследование

17:32 11.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина россиян не планируют на данный момент делать прививку от коронавируса. Такие данные приводятся в результатах опроса общественного мнения "Изменения, вызванные эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции. Седьмая волна", проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.

"В случае появления симптомов коронавируса или гриппа почти треть населения не планирует обращаться к врачам [9,1%] либо будут это делать только в критических случаях с угрозой для жизни [22,4%]. Среди коронаскептиков таких практически половина. <…> При этом 45,6% вообще не планируют делать прививку от коронавируса, а еще 18,6% планируют подождать с решением до следующего года", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Доля тех, кто сразу планирует делать прививку, составила 13,2% от всех опрошенных. Через несколько месяцев собираются пройти вакцинацию 4,6%, а 18% респондентов затруднились ответить.

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