Следственные органы Белоруссии отказываются заводить дела о насилии в отношении протестующих - правозащитники
18:00 11.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Белорусские следственные органы отказываются заводить дела о насилии в отношении протестующих. Речь идёт о сотнях случаев.
Районные отделы Следственного комитета Минска начали рассылать ответы на заявления о пытках и бесчеловечном обращении с задержанными. Как сообщает правозащитный центр «Весна», в этих документах говорится о прекращении проверок этих фактов в силу отсутствия заключения экспертизы. Получается, что белорусские силовые органы пока что не завели ни одного уголовного дела о насилии со стороны милиции и военных, которое происходит в стране уже в течение месяца.
По оценке юриста правозащитного центра Павла Сапенко, это означает, что руководство на высшем уровне одобряет зверства людей в форме. Он добавил, что, судя по этой реакции, ожидать от органов расследования пыток не стоит и в дальнейшем.
В свою очередь жертвами насилия со стороны минского ОМОНа стали сотни людей. В первые дни после выборов президента, задержанных участников протестных акций избивали. В отдельных случаях им не давали спать и ходить в туалет.
С момента проведения выборов центр «Весна» задокументировал более пятисот свидетельств жертв насилия со стороны людей в форме. Эхо Москвы
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